Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Reh beendet Autofahrt
Esperstedt (ots)
Am Dienstagmorgen befuhr ein Autofahrer die Landstraße 1172 aus Esperstedt kommend in Richtung Ringleben. Dort stieß er mit einem Reh zusammen, welches die Fahrbahn überquerte. Beamte der Polizeistation Artern waren zur Unfallaufnahme vor Ort. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Reh lief nach der Kollision davon. Das Fahrzeug wiederum musste abgeschleppt werden.
