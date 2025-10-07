LPI-NDH: Reh beendet Autofahrt

Artern (ots) - Am Montagabend wurden Einbruchsspuren an einer Wohnungstür in der Straße der Jugend festgestellt. Beamte der Polizeistation Artern kamen vor Ort zum Einsatz. Wann der oder die Täter versuchten in die Wohnung einzudringen ist nach aktuellem Stand der Ermittlungen noch unklar. Die Unbekannten scheiterten allerdings beim Versuch in die Wohnung einzudringen, sodass sie nicht ins Innere gelangten. Durch den ...

mehr