Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher gescheitert: Zeugen gesucht

Artern (ots)

Am Montagabend wurden Einbruchsspuren an einer Wohnungstür in der Straße der Jugend festgestellt. Beamte der Polizeistation Artern kamen vor Ort zum Einsatz. Wann der oder die Täter versuchten in die Wohnung einzudringen ist nach aktuellem Stand der Ermittlungen noch unklar. Die Unbekannten scheiterten allerdings beim Versuch in die Wohnung einzudringen, sodass sie nicht ins Innere gelangten. Durch den Versuch entstand allerdings Sachschaden. In weiterer Folge wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund von versuchten Einbruchs eingeleitet.

Wer hat etwas gesehen? Wer kann Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeistation Artern unter der Tel. 0361/5743 65 555 zu wenden.

Aktenzeichen: 0260432

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

