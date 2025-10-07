PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Bad Langensalza (ots)

Zwei Ladendiebe waren am Montagabend in einem Supermarkt am Lindenbühl aktiv. Bisherigen Ermittlungen zufolge beabsichtigte das Duo, diverse alkoholische Getränke zu entwenden. Eine Tatverdächtige konnte im Markt gestellt werden. Ein Tatverdächtiger ergriff die Flucht und betätigte auf seiner Flucht missbräuchlich den Feueralarm, weshalb die Feuerwehr ausrückte. Die Polizei leitete aufgrund dessen Ermittlungsverfahren wegen des gemeinschaftlichen Diebstahls und des Missbauchs von Notrufen ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

