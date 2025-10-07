LPI-NDH: Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Mühlhausen (ots) - Am Montag wurde im Bereich der Feldstraße zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr ein E-Bike gestohlen. Hierbei handelte es sich um das Modell Velocraft Cross in den Farben schwarz/weiß. Der Geschädigte schloss das Fahrrad an einem Treppengeländer an. Vermutlich beseitigten der oder die derzeit unbekannten Täter die Sicherung und entfernten sich mit ihrer Beute, im Wert von mehr als eintausend Euro, ...

