Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Mühlhausen (ots)

Am Montag wurde im Bereich der Feldstraße zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr ein E-Bike gestohlen. Hierbei handelte es sich um das Modell Velocraft Cross in den Farben schwarz/weiß. Der Geschädigte schloss das Fahrrad an einem Treppengeländer an. Vermutlich beseitigten der oder die derzeit unbekannten Täter die Sicherung und entfernten sich mit ihrer Beute, im Wert von mehr als eintausend Euro, ungesehen vom Tatort. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund des besonders schweren Diebstahls ein.

Wer hat etwas bemerkt? Wer hat die Tat beobachtet oder das Beutegut gesehen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0260255

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

