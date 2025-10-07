Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Donndorf (ots)

In der Blumenstraße verteilten derzeit Unbekannte auf der Fahrbahn, in der Zeit von Sonntag 20.15 Uhr bis Montag 06.10 Uhr, sogenannte Krähenfüße. Mehrere Fahrzeugführer überfuhren die metallischen Gegenstände und beschädigten sich hierdurch die Bereifung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa eintausend Euro geschätzt.

Beamte der Polizeistation Artern leiteten Ermittlungen ein und suchen nun nach Hinweisgebern, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 zu melden.

Aktenzeichen: 0259675

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell