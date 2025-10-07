Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Fahrraddiebe auf frischer Tat geschnappt - Anwohner stellt Einbrecher

Nordhausen (ots)

Am Montag berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über einen Polizeieinsatz am Sonntagmorgen, bei dem drei Männer vorläufig festgenommen wurden.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6131633

Einer der drei Männer wurde noch am Sonntag auf Weisung der Staatsanwaltschaft aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein weiterer Täter wurde am Montag auf freien Fuß gesetzt.

Der dritte Täter, ein 23-Jähriger, wurde noch am Montagabend an einem Gericht vorgeführt, da die zuständige Staatsanwaltschaft Haftantrag stellte. Diesem wurde entsprochen, sodass der Mann noch am Abend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.

