Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung: Fenster an Kita beschädigt - Zeugen gesucht

Niedergebra (ots)

Zwischen Donnerstag 16 Uhr und Montag 05.45 Uhr gelangte ein derzeit unbekannter Täter auf das Gelände einer Kindertagesstätte in der Halle-Kasseler-Straße. Dort wurde eine Fensterscheibe vermutlich durch einen Steinwurf beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehreren hundert Euro geschätzt. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0259518

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell