Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Einbruch auf Baustelle gesucht

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Laufenden Ermittlungen zufolge verschafften sich im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmorgen mehrere unbekannte Täter Zutritt zu einer Baustelle in der Rheda-Wiedenbrücker-Straße. Dort entwendeten sie Malerutensilien im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend verließen die Täter mitsamt dem Beutegut den Tatort in unbekannte Richtung. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund des besonders schweren Falls des Diebstahl ein.

Wer hat etwas gesehen? Wer kann Hinweise auf die Tat oder die Täter geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0259549

