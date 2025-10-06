PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe erbeuten mehrere hundert Kilo Buntmetall

Bad Langensalza (ots)

In der Zeit von Donnerstag 15.30 Uhr bis Montag 07 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam auf das Gelände der Unstrut-Hainich-Werkstätten Am Fliegerhorst ein. Von dort entwendeten sie aus mehreren Behältnissen mehr als zwei Tonnen Buntmetalle. Vermutlich wurde das Beutegut auf Fahrzeuge verladen und abtransportiert.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza suchten und sicherten vor Ort Spuren und leiteten Ermittlungen ein. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0259522

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

