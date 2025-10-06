Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schnellrestaurant von Einbrechern heimgesucht - Hoher Beute- und Sachschaden entstanden

Mühlhausen (ots)

In ein Schnellrestaurant in der Gebrüder-Franke-Straße in Mühlhausen brachen derzeit Unbekannte in der zurückliegenden Nacht zwischen 00.30 Uhr und 08.30Uhr gewaltsam ein. In dem Inneren des Restaurants gelangen die Täter zielgerichtet an einem Raum, in dem ein Safe installiert war. Über das brachiale Aufbrechen einer Wand gelangen die Einbrecher an den Tresor, welchen sie in der Folge noch an Ort und Stelle durch den Einsatz von Spezialwerkzeugen öffneten. Aus dem Inneren entnahmen die Täter anschließend vermutlich Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden infolge des Einbruchs beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich sowie der Kriminalpolizei kamen zum Einsatz und sicherten am Tatort Spuren. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0259598

