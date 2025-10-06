PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schnellrestaurant von Einbrechern heimgesucht - Hoher Beute- und Sachschaden entstanden

Mühlhausen (ots)

In ein Schnellrestaurant in der Gebrüder-Franke-Straße in Mühlhausen brachen derzeit Unbekannte in der zurückliegenden Nacht zwischen 00.30 Uhr und 08.30Uhr gewaltsam ein. In dem Inneren des Restaurants gelangen die Täter zielgerichtet an einem Raum, in dem ein Safe installiert war. Über das brachiale Aufbrechen einer Wand gelangen die Einbrecher an den Tresor, welchen sie in der Folge noch an Ort und Stelle durch den Einsatz von Spezialwerkzeugen öffneten. Aus dem Inneren entnahmen die Täter anschließend vermutlich Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden infolge des Einbruchs beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich sowie der Kriminalpolizei kamen zum Einsatz und sicherten am Tatort Spuren. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0259598

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 06.10.2025 – 16:14

    LPI-NDH: Überwachungskamera lieferte Hinweise auf Einbrecher

    Mühlhausen (ots) - Zwischen Sonntagabend und Montagmittag kam es am Untermarkt zu einem Einbruch in ein Schnellrestaurant. Der unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen. Dort entwendete er Bargeld und weitere Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Ferner entstand Sachschaden in gleicher Höhe.Im Anschluss verließ er mitsamt seiner Beute unerkannt das Lokal. Nachdem Beamte der ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:01

    LPI-NDH: Zeugenaufruf: Drei Täter nach Raubüberfall auf der Flucht - Wer kann Hinweise geben?

    Mühlhausen (ots) - Bereits am Dienstag, den 02.09.2025, ereignete sich bei einer Bahnunterführung in der Wagenstedter Straße ein schwerer Raub. Hier traf der Geschädigte gegen 20 Uhr auf drei Personen. Den Ermittlungen zufolge schlug einer der Unbekannten diesen mit der Faust ins Gesicht. Eine Frau setzte anschließend Pfefferspray gegen das Opfer ein. Der dritte ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 10:10

    LPI-NDH: Bei Diebstahl erwischt - Täter kann flüchten

    Nordhausen (ots) - Am Sonntag begab sich am Bahnhofsplatz gegen 15 Uhr ein Mann in einer Pizzeria hinter den Tresen und nahm dort widerrechtlich ein Portemonnaie an sich. Als eine Mitarbeiterin darauf aufmerksam wurde stellte sie diesen zur Rede. Der Täter wehrte sich gegen das Festhalten der Mitarbeiterin und verletzte sie leicht. Im Anschluss daran sprang der Mann über den Tresen und flüchtete in unbekannte Richtung ...

    mehr
