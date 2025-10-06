Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Drei Täter nach Raubüberfall auf der Flucht - Wer kann Hinweise geben?

Mühlhausen (ots)

Bereits am Dienstag, den 02.09.2025, ereignete sich bei einer Bahnunterführung in der Wagenstedter Straße ein schwerer Raub. Hier traf der Geschädigte gegen 20 Uhr auf drei Personen. Den Ermittlungen zufolge schlug einer der Unbekannten diesen mit der Faust ins Gesicht. Eine Frau setzte anschließend Pfefferspray gegen das Opfer ein. Der dritte unbekannte Täter nahm dem Geschädigten in der Folge Gegenstände ab und entfernten sich mit diesen und den beiden anderen Beteiligten vom Tatort.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes ein. Die Kriminalpolizeistation Mühlhausen hat indes die Ermittlungen übernommen und fahndet nach den Tätern. Diese werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: männlich, kurzgeschorene Haare, weißes T-Shirt, osteuropäischer Phänotyp Täter 2: männlich, kurzgeschorene Haare, weißes T-Shirt, osteuropäischer Phänotyp Täterin: weiblich, blonde Haare, frauliche Figur, osteuropäischer Phänotyp

Laut Angaben des Opfers halten sich die Täter für gewöhnlich abends im Bereich um den Staphansweg auf.

Wer kann Hinweise zur Tat oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizeistation Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0229350

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell