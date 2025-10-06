Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Überwachungskamera lieferte Hinweise auf Einbrecher

Mühlhausen (ots)

Zwischen Sonntagabend und Montagmittag kam es am Untermarkt zu einem Einbruch in ein Schnellrestaurant. Der unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen. Dort entwendete er Bargeld und weitere Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Ferner entstand Sachschaden in gleicher Höhe.Im Anschluss verließ er mitsamt seiner Beute unerkannt das Lokal.

Nachdem Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich vor Ort die Videoaufzeichnungen sichteten, gelang es einen Verdächtigen eindeutig zu identifizieren. Es wurden Ermittlungen aufgrund besonders schweren Falles des Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell