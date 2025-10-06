PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Kita - Täter scheitern

Mühlhausen (ots)

Derzeit Unbekannte beabsichtigten am zurückliegenden Wochenende in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte Am Neuen Ufer einzubrechen. Gewaltsam wirkten die Täter auf zwei Türen ein, um so in das Gebäudeinnere vorzudringen. Die Türen hielten stand und die Einbrecher scheiterten. Jedoch hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen am Montagmorgen zum Einsatz, suchten und sicherten Spuren und leiteten Ermittlungen ein. Nun werden Zeugen gesucht, die zur Tat und den Täter Angaben machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0259578

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 16:14

    LPI-NDH: Schnellrestaurant von Einbrechern heimgesucht - Hoher Beute- und Sachschaden entstanden

    Mühlhausen (ots) - In ein Schnellrestaurant in der Gebrüder-Franke-Straße in Mühlhausen brachen derzeit Unbekannte in der zurückliegenden Nacht zwischen 00.30 Uhr und 08.30Uhr gewaltsam ein. In dem Inneren des Restaurants gelangen die Täter zielgerichtet an einem Raum, in dem ein Safe installiert war. Über das brachiale Aufbrechen einer Wand gelangen die ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 16:14

    LPI-NDH: Überwachungskamera lieferte Hinweise auf Einbrecher

    Mühlhausen (ots) - Zwischen Sonntagabend und Montagmittag kam es am Untermarkt zu einem Einbruch in ein Schnellrestaurant. Der unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen. Dort entwendete er Bargeld und weitere Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Ferner entstand Sachschaden in gleicher Höhe.Im Anschluss verließ er mitsamt seiner Beute unerkannt das Lokal. Nachdem Beamte der ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:01

    LPI-NDH: Zeugenaufruf: Drei Täter nach Raubüberfall auf der Flucht - Wer kann Hinweise geben?

    Mühlhausen (ots) - Bereits am Dienstag, den 02.09.2025, ereignete sich bei einer Bahnunterführung in der Wagenstedter Straße ein schwerer Raub. Hier traf der Geschädigte gegen 20 Uhr auf drei Personen. Den Ermittlungen zufolge schlug einer der Unbekannten diesen mit der Faust ins Gesicht. Eine Frau setzte anschließend Pfefferspray gegen das Opfer ein. Der dritte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren