Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Kita - Täter scheitern

Mühlhausen (ots)

Derzeit Unbekannte beabsichtigten am zurückliegenden Wochenende in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte Am Neuen Ufer einzubrechen. Gewaltsam wirkten die Täter auf zwei Türen ein, um so in das Gebäudeinnere vorzudringen. Die Türen hielten stand und die Einbrecher scheiterten. Jedoch hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen am Montagmorgen zum Einsatz, suchten und sicherten Spuren und leiteten Ermittlungen ein. Nun werden Zeugen gesucht, die zur Tat und den Täter Angaben machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0259578

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell