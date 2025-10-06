Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Einbruch auf Baustelle gesucht: Wer hat etwas bemerkt?

Bad Langensalza (ots)

Zwischen Sonntag und Montagmorgen gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter auf eine Baustelle in der Straße Am Riedsgraben. Dort verschafften sich diese gewaltsam Zugang zu einem Container und entwendeten Werkzeug im Wert von etwa eintausend Euro. Daraufhin gelang es dem oder den Tätern sich mit Beute unerkannt vom Tatort zu entfernen.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer hat etwas gesehen? Wer kann Hinweise auf die Tat oder die Täter geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0259604

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell