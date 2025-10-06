PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Einbruch auf Baustelle gesucht: Wer hat etwas bemerkt?

Bad Langensalza (ots)

Zwischen Sonntag und Montagmorgen gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter auf eine Baustelle in der Straße Am Riedsgraben. Dort verschafften sich diese gewaltsam Zugang zu einem Container und entwendeten Werkzeug im Wert von etwa eintausend Euro. Daraufhin gelang es dem oder den Tätern sich mit Beute unerkannt vom Tatort zu entfernen.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer hat etwas gesehen? Wer kann Hinweise auf die Tat oder die Täter geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0259604

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 16:19

    LPI-NDH: Diebe erbeuten mehrere hundert Kilo Buntmetall

    Bad Langensalza (ots) - In der Zeit von Donnerstag 15.30 Uhr bis Montag 07 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam auf das Gelände der Unstrut-Hainich-Werkstätten Am Fliegerhorst ein. Von dort entwendeten sie aus mehreren Behältnissen mehr als zwei Tonnen Buntmetalle. Vermutlich wurde das Beutegut auf Fahrzeuge verladen und abtransportiert. Beamte der Polizeistation Bad Langensalza suchten und sicherten vor Ort Spuren und ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 16:16

    LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Kita - Täter scheitern

    Mühlhausen (ots) - Derzeit Unbekannte beabsichtigten am zurückliegenden Wochenende in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte Am Neuen Ufer einzubrechen. Gewaltsam wirkten die Täter auf zwei Türen ein, um so in das Gebäudeinnere vorzudringen. Die Türen hielten stand und die Einbrecher scheiterten. Jedoch hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 16:14

    LPI-NDH: Schnellrestaurant von Einbrechern heimgesucht - Hoher Beute- und Sachschaden entstanden

    Mühlhausen (ots) - In ein Schnellrestaurant in der Gebrüder-Franke-Straße in Mühlhausen brachen derzeit Unbekannte in der zurückliegenden Nacht zwischen 00.30 Uhr und 08.30Uhr gewaltsam ein. In dem Inneren des Restaurants gelangen die Täter zielgerichtet an einem Raum, in dem ein Safe installiert war. Über das brachiale Aufbrechen einer Wand gelangen die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren