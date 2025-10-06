Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Einbruch in LKW gesucht: Wer kann Hinweise geben?

Greußen (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in der Straße Hinter der Ziegelhütte gewaltsam Zugriff auf das Innere eines Lkw und entwendeten ein digitales Mautgerät im Wert von mehr als eintausend Euro. Des weiteren entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an dem Fahrzeug. In der weiteren Folge gelang es dem Täter sich unbemerkt vom Tatort zu entfernen.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls ein. Wer hat etwas gesehen? Wer kann Hinweise auf die Tat oder die Täter geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0259691

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell