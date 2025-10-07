PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Renitenter Mann greift erst Passanten, dann Polizisten an

Mühlhausen (ots)

In der Bahnhofstraße fühlte sich am Montagabend ein 37-Jähriger von einem Passanten gestört, sodass er diesen im Rahmen einer verbalen Streitigkeit ins Gesicht schlug. Zur Sachverhaltsklärung kamen Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich zum Einsatz. Während der Identitätsfeststellung ging der Mann mit erhobene Fäusten auf die Beamten zu und beabsichtigte nach ihnen zu schlagen. Der 37-Jährige wurde daraufhin fixiert, wogegen der stark aggressive Mann erheblichen Widerstand leistete. Die Polizisten blieben unverletzt. Der Delinquent hingegen wurde nach der richterlichen Bestätigung in Gewahrsam genommen.

Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachtes der Körperverletzung, des tätlichen Angriffes sowie des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

