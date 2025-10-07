PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Diebe nutzen Pause dreist aus

Mühlhausen (ots)

In der Rudolf-Breitscheid-Straße pausierte am Montagnachmittag ein Lkw. In der Zeit der Rast beabsichtigte der Lenker sich an einem Markt zu verpflegen. Hierbei ließ er sein Fahrzeug vermutlich unverschlossen zurück. Als er zum Lkw zurückkehrte stellte er fest, dass eine unbekannte Person Eine Tasche aus dem Führerhaus entwendete.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und suchen nach Zeugen, die an dem Lkw gegen 16.45 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0260342

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

