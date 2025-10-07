Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Pkw im Graben gelandet
Silkerode (ots)
Am Montagnachmittag befuhr ein Autofahrer die Landstraße 1013 von Silkerode kommend in Richtung Zwinge. In einer Rechtskurve kam der Fahrzeugführer aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Verletzt wurde niemand. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld waren zur Sachverhaltsklärung vor Ort. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.
