Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen

Sondershausen (ots)

In der Nacht zu Dienstag wurde gegen 3.40 Uhr wurde ein Radfahrer im Bereich Erfurter Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge dieser wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Atemalkoholwert von knapp über 2 Promille. Aufgrund des sich ergebenen Verdachtes wurde der betroffene Verkehrsteilnehmer in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme verbracht. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund von Trunkenheit im Straßenverkehr infolge des Genusses von Alkohol ein.

