Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vier Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Günzerode (ots)

Am Montagnachmittag befuhr ein Fahrzeugführer die Bundesstraße 243 aus Richtung Hesserode in Richtung Holbach, als er in der Ortslage Günzerode auf der Hauptstraße mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Die vier Insassen im entgegenkommenden Auto wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt zur Klärung der genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

