Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Taschendiebe schlagen blitzschnell zu - die Landespolizeiinspektion in Nordhausen berät präventiv zum Thema Taschendiebstahl

Nordhausen (ots)

Immer wieder werden in Nordthüringen Bürgerinnen und Bürger Opfer von Taschendiebstählen. Aus diesem Grund findet in ganz Thüringen im Zeitraum vom 6. Oktober 2025 bis zum 10. Oktober 2025 die Aktionswoche Taschendiebstähle statt. Auch die Landespolizeiinspektion Nordhausen ist in den Landkreisen Eichsfeld, Kyffhäuser, Nordhausen und Unstrut-Hainich daran beteiligt. Ziel ist es, die Bevölkerung für derartige Diebstähle zu sensibilisieren.

An verschiedenen Einkaufsmärkten werden die Polizeibeamten das Gespräch suchen, um gezielte Präventionsmaßnahmen darzulegen.

Konkret sollen in diesen Gesprächen auch praktische Hinweise gegeben werden, durch welche Verhaltensweisen sich die potentiell gefährdeten Personen vor Taschendiebstählen schützen können. Präventive Gespräche sind ein effektives Mittel um vor Gefahren zu warnen, da Taschendieben bereits kleine Unachtsamkeiten nutzen um an ihr Ziel zu gelangen.

Des Weiteren soll bei dieser Gelegenheit auch über weitere Betrugsarten aufgeklärt und beraten werden, welche vor allem Seniorinnen und Senioren betreffen. Diese sind beispielsweise der Enkeltrick, falsche Polizisten und Schockanrufe.

Am 7. Oktober informierten die Präventionsbeamten Kriminalhauptkommissar Steffen Ritschel und Polizeihauptmeister Mike Reichelt die Bürgerinnen und Bürger in einem Nordhäuser Supermarkt am Darrweg über Taschendiebstähle und gaben folgende wichtige Tipps:

- Verstauen Sie Ihre Wertsachen sicher. Tragen Sie ihre Handtasche

geschlossen bei sich, am besten vor dem Körper und verwenden Sie bestenfalls keine offenen Taschen, da diese den Dieben den Zugriff leichter machen. Tragen Sie die Tasche mit der Verschlussseite zum Körper.

- Tragen Sie Ihr Portemonnaie eng am Körper. Nutzen Sie hierfür

beispielsweise Jackeninnentaschen oder Gürtel- und Brusttaschen.

- Behalten Sie Ihre Tasche stets im Blick. Vermeiden Sie es

unbedingt, Ihre Tasche unbeaufsichtigt in den Einkaufswagen zu legen. Tragen sie Ihre Tasche immer bei sich. Sekunden der Unachtsamkeit reichen den Dieben meist aus, um Wertsachen zu stehlen.

- Achten Sie auf verdächtiges Verhalten anderer Personen. Wenn Sie

durch fremde Personen angerempelt oder in ein Gespräch verwickelt werden, könnte dies ein Trick sein, um Sie abzulenken. Dabei gehen die Diebe nicht selten in Gruppen vor.

- Achten Sie vor allem im Gedränge besonders auf Ihre Wertsachen

und Taschen. Die Bürger waren einsichtig und dankbar für die Tipps und Hinweise der Polizeibeamten vor Ort.

Falls Sie doch Opfer eines Taschendiebstahls geworden sind, erstatten Sie umgehend eine Anzeige bei der Polizei. Wurde Ihre EC-Karte entwendet, wird die Polizei eine sogenannte KUNO-Sperrung veranlassen. Außerdem sollten Sie Ihre gestohlene Karte umgehend über den Sperr-Notruf 116 116 sperren lassen. Ist Ihnen Ihr Mobiltelefon abhandengekommen, sperren Sie die SIM-Karte oder das Telefon. Melden Sie gestohlene Ausweise bei den örtlich zuständigen Behörden. Bei Personalausweisen mit aktiver Online-Ausweisfunktion muss diese so schnell wie möglich gesperrt werden. Die Polizei wird in dieser Woche an zahlreichen weiteren Supermärkten in Nordthüringen für Ihre Sicherheit vor Ort sein und Sie zum Thema Taschendiebstählen sensibilisieren. Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie uns gern an.

Die Polizei wünscht Ihnen einen sicheren Einkauf!

