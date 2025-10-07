Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher schlagen zu: Wer hat etwas gesehen?

Sundhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Montagmittag, 13.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 6.45 Uhr, verschafften sich derzeit Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Gartenlaube in der Straße Kirchplatz. Dort nahmen der oder die Täter elektrische Geräte, im Wert von mehreren hundert Euro, an sich und verließen im Anschluss mit ihrer Beute den Tatort. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund des besonders schweren Diebstahls ein.

Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich an den Inspektionsdienst Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0260940

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell