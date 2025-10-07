Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Wohnhausbrand - eine Person verletzt

Nägelstedt (ots)

Am Montag berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über den Wohnhausbrand eines Vierseitenhofs in Nägelstedt.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6131635

Am Dienstag fanden durch Beamte der Kriminalpolizeistation Mühlhausen die Brandortuntersuchungen statt. Hier konnte der unsachgemäße Umgang mit brennbaren Stoffen eines der Bewohners festgestellt werden, sodass in Folge der Brand ausbrach, welcher einen Schaden von mehr als einhunderttausend Euro verursachte.

