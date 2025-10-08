Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bäckereifiliale von Dieb heimgesucht

Nordhausen (ots)

In der Zeit von gestern Abend 19.41 Uhr bis 19.46 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale am Pferdemarkt. Der derzeit unbekannte Täter betrat den Backshop widerrechtlich und näherten sich gezielt einem Tresor an. Dieser wurde anschließend gewaltsam geöffnet und die Tageseinnahmen entnommen.

Anschließend entfernte sich der Täter mit dem Beutegut, einem Bargeldbetrag im vierstelligen Bereich, in unbekannte Richtung. Zeugender Tat, oder jene, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0261758

