Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlicher Mopedfahrer flüchtet und stürzt - Sozia verletzt

Bad Langensalza (ots)

Am Dienstag beabsichtigten Beamte der Polizeistation Bad Langensalza gegen 23.40 Uhr einen Mopedfahrer Feldstraße einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Als dieser bemerkte in den Fokus der Polizisten geraten zu sein, beschleunigt der 17-Jährige sein nicht zugelassenes Kraftrad und kam im Kreisverkehr in der Thamsbrücker Landstraße zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich die Sozia, eine 19-Jährige, leicht. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers wurde ein Drogenvortest durchgeführt, der auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln verwies. Das Kraftrad sowie der vorläufige Führerschein des Jugendlichen wurden sichergestellt. Entsprechende Verfahren wegen dem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und fahrlässiger Körperverletzung wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

