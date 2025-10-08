Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto demoliert - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Am Dienstag wurde, im Zeitraum zwischen 13.00Uhr und 13.10 Uhr, in der Rautenstraße ein Pkw beschädigt. Derzeitigen Ermittlungen zufolge wurde der Schaden mutwillig durch ein oder mehrere, derzeit unbekannte, Täter verursacht. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Wer hat etwas bemerkt? Zeugen werden gebeten sich an den Inspektionsdienst Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0261219

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell