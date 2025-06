Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrüche in Bensberg und Frankenforst

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Morgen (11.06.) wurde die Polizei zu zwei Einbrüchen gerufen. In einem Fall scheiterten der oder die Täter an der Eingangstür. In einem anderen Fall wurde in das Objekt eingebrochen, aber wahrscheinlich nichts gestohlen.

In der Zeit von Dienstag (10.06.), 19:00 Uhr, bis Mittwoch (11.06.), 05:30 Uhr, versuchten Unbekannte, die Eingangstür einer Bäckerei an der Schloßstraße in Bensberg aufzubrechen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. An der Tür entstand ein Sachschaden in einer niedrigen vierstelligen Höhe.

In Frankenforst brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (11.06.) gegen 01:30 Uhr über eine Außentür in die Büroräume eines Indoor-Spielplatzes an der Ernst-Reuter-Straße ein. Sie durchsuchten die Büroräume und den Kassenbereich nach Wertgegenständen. Nach ersten Angaben eines Berechtigten wurde jedoch nichts entwendet. Auf vorhandenem Videomaterial sind mindestens zwei augenscheinlich männliche Täter zu sehen, die medizinische Einwegmasken und Kapuzenpullover oder -jacken tragen. Auch in diesem Fall entstand ein Sachschaden in unterer vierstelliger Höhe.

In beiden Fällen nahm die Polizei eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise zu beiden Taten nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell