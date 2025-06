POL-RBK: Odenthal - Fahrschülerin kommt von der Fahrbahn ab und stürzt circa fünf Meter tief

Overath (ots) - Am Dienstagmorgen (10.06.) verständigte der Nutzer eines Pkw der Marke Audi die Polizei, nachdem bislang unbekannte Täter alle vier Räder an dem Fahrzeug gestohlen haben. Der Pkw war seit Freitag (06.06.) auf einer Parkfläche an der Grünberger Straße geparkt. Die Täter bockten das Fahrzeug vermutlich in der Nacht zu Dienstag auf Pflastersteine auf und demontierten die Räder, deren Gesamtwert auf ...

