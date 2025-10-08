Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kreuzebra (ots)

Eine Autofahrerin befuhr am Dienstag, gegen 12.20 Uhr, die Landstraße 1005 aus Richtung Kreuzebra kommen in Richtung Geisleden, als sie mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto kollidierte mit mehreren Leitpfosten. Der Pkw stieß anschließend frontal gegen einen neben der Straße befindlichen Wassereinlauf und streifte einen Baum. Die 60-jährige Fahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zur Klärung der genauen Unfallursache. Die Landstraße war bis ca. 13.50 Uhr voll gesperrt.

