POL-KLE: Bedburg-Hau - Unbekannter Täter beschädigt Gartenzaun

Zeugen gesucht

Bedburg-Hau Qualburg (ots)

Am Samstagmittag (19. Juli 20205) gegen 13:20 Uhr hat ein unbekannter Täter den Gartenzaun eines Hauses am Martinusweg beschädigt. Auf dem Video einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie der Mann die Lamellen am Tor zur Einfahrt abreißt und sich dann Zugang zum Grundstück verschafft. Der Unbekannte hält sich danach im Eingangsbereich vor dem Wohnhaus auf, bevor er die Örtlichkeit verlässt, ohne in das Gebäude zu gelangen. Zeugen, die Hinweise in dem Zusammenhang geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

