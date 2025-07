POL-KLE: Emmerich - Abgestelltes Fahrzeug beschädigt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Emmerich am Rhein-Klein Netterden (ots) - Am Samstag (19. Juli 2025) kam es gegen 19:25 Uhr an der ´s-Heerenberger Straße in Emmerich zu einem Alleinunfall. Ein 16-jähriger Niederländer (aus Zutphen) befuhr mit einem Kleinkraftrad die ´s-Heerenberger Straße in Fahrtrichtung ´s-Heerenberg. Kurz vor dem Grenzübergang fuhr der 16-Jährige vom Fahrstreifen über ...

mehr