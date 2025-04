POL-BO: Graffiti gesprüht: Polizei nimmt Tatverdächtigen (17) fest

Witten (ots) - Zu einem versuchten Einbruch kam es am 23. April in Witten-Stockum. Zwei noch unbekannte Täter versuchten in der Zeit zwischen 11 und 12 Uhr gewaltsam in ein Haus an der Stockumer Heide einzudringen. Hierbei scheiterten sie jedoch und flüchteten. Beschrieben wurden die beiden männlicher Täter im Alter zwischen 30 und 35 Jahren. Beide sollen relativ dick gewesen sein. Der erste ist circa 170 cm groß und ...

