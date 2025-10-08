Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Smartwatch aus Wohnmobil entwendet

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger entwendete am Montag, 6. Oktober, in der Zeit von 12.30 bis 15 Uhr eine Smartwatch aus einem geparkten Wohnmobil, das an der Jürgen-Graef-Allee geparkt war.

Der Täter verschaffte sich durch die linke Seitenscheibe Zutritt zum Wohnmobil und durchsuchte es. Er entwendete eine Smartwatch Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte diese bei einem 43-jährigen Hammer in der Sedanstraße aufgefunden und sichergestellt werden.

Nach der Spurenaufnahme händigte die Kriminalwache der Geschädigten ihre Smartwatch wieder aus. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell