Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Senior fällt auf Anlagenbetrug rein

Hamm (ots)

Ein 73-jähriger Mann aus Hamm ist Opfer eines Anlagenbetruges im Internet geworden. Über Facebook ist er auf die Webseite aufmerksam geworden, wo man sein Geld in Cyrptowährung investieren kann. Nach mehreren Emails und WhatsApp-Nachrichten überwies er insgesamt eine Gesamtsumme im mittleren fünfstelligen Bereich auf Malta. Nach Sichtung der Unterlagen durch einen Rechtsanwalt bemerkte er die Täuschung.

Die Polizei rät eindringlich:

- Seien Sie bei jedem unaufgeforderten Kontakt misstrauisch! - Hohe Renditeversprechen sind immer ein Warnsignal! - Überweisen Sie kein Geld an eine Bankverbindung, die Sie nicht kennen! - Nehmen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und zum Vertragsabschluss drängen. - Nutzen Sie den Service von Verbraucherzentralen oder spezialisierten Anwälten (z.B. Fachanwälte für Kapitalmarktrecht) und lassen Sie die Ihnen vorliegenden Angebote prüfen. - Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber. (bf)

