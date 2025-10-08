PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Senior fällt auf Anlagenbetrug rein

Hamm (ots)

Ein 73-jähriger Mann aus Hamm ist Opfer eines Anlagenbetruges im Internet geworden. Über Facebook ist er auf die Webseite aufmerksam geworden, wo man sein Geld in Cyrptowährung investieren kann. Nach mehreren Emails und WhatsApp-Nachrichten überwies er insgesamt eine Gesamtsumme im mittleren fünfstelligen Bereich auf Malta. Nach Sichtung der Unterlagen durch einen Rechtsanwalt bemerkte er die Täuschung.

Die Polizei rät eindringlich:

   - Seien Sie bei jedem unaufgeforderten Kontakt misstrauisch!
   - Hohe Renditeversprechen sind immer ein Warnsignal!
   - Überweisen Sie kein Geld an eine Bankverbindung, die Sie nicht 
     kennen!
   - Nehmen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen 
     und zum Vertragsabschluss drängen.
   - Nutzen Sie den Service von Verbraucherzentralen oder 
     spezialisierten Anwälten (z.B. Fachanwälte für 
     Kapitalmarktrecht) und lassen Sie die Ihnen vorliegenden 
     Angebote prüfen.
   - Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der 
     Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes 
     Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

