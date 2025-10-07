Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Vereinsheim

Hamm-Pelkum (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen zwischen Sonntag, 5. Oktober, 20 Uhr und Montag, 6. Oktober, 8.30 Uhr in ein Vereinsheim an der Östingstraße ein. Der oder die Täter verschafften sich durch ein Fenster unbefugten Zutritt. Im Innenraum durchwühlten sie mehrere Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell