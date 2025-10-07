Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 33-jähriger Autofahrer leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Lilienthalstraße/Nordenstiftsweg zog sich ein 33-jähriger Skoda-Fahrer leichte Verletzungen zu.

Ein 49-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 14.30 Uhr die Lilienthalstraße in nördliche Richtung, er beabsichtige, nach links in den Nordenstiftsweg einzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem aus östlicher Richtung kommenden Skoda-Fahrer. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein örtliches Krankenhaus. Der entstandene Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. (bf)

