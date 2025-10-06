PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Kfz-Werkstatt

Hamm-Mitte (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen am Montag, 6. Oktober gegen 4 Uhr in eine Kfz-Werkstatt an der Östingstraße ein. Um sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen, zerschlugen sie eine Fensterscheibe. Vor Ort brachen sie mehrere Schränke auf. Angaben über entwendetes Diebesgut kann derzeit noch nicht gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

