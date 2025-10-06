Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Ladendiebstahl: 39-Jähriger mit offenem Haftbefehl leistet Widerstand

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem er gemeinsam mit drei weiteren Tatverdächtigen am Donnerstag, dem 2. Oktober gegen 20 Uhr versucht hatte, Lebensmittel aus einem Discounter an der Werler Straße zu stehlen, leistete ein 39-jähriger Mann Widerstand gegen die Einsatzkräfte.

Ein aufmerksamer Ladendetektiv wurde auf das Quartett (28, 31, 33 und 39 Jahre alt) aufmerksam, als sie mehrere Lebensmittel in mitgebrachte Taschen und ihrer Kleidung verstauten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, warnte einer der Diebe seine drei Komplizen. Diese verstauten daraufhin alle Lebensmittel aus den mitgebrachten Taschen und ihrer Kleidung in einen Einkaufswagen.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft mussten drei von ihnen vor Ort eine Sicherheitsleistung zahlen, da sie keinen festen Wohnsitz haben. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass gegen den 39-Jährigen ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung vorlag.

Als die Polizisten ihm dies mitteilten, versuchte er, sich durch Flucht der Festnahme zu entziehen. Zwar rannte er vor den Beamten weg, konnte aber wenig später von ihnen eingeholt werden. Während der anschließenden Festnahme leistete er massiven Widerstand und schlug wild um sich.

Doch damit nicht genug: Seine 31- und 33-jährigen Komplizen versuchten, ihm zur Flucht zu verhelfen, indem sie die Einsatzkräfte von ihm wegzogen und sie auch körperlich attackierten.

Als der 39-Jährige letztendlich gefesselt werden konnte, flüchteten die beiden in einen Mietwagen, der auf dem Parkplatz stand. Doch ehe die 28-Jährige, die bereits darin saß, flüchten konnte, setzte sich ein gerade eingetroffener Streifenwagen hinter das Fahrzeug und blockierte so die Fahrt.

Anschließend konnten alle Personen aus dem Fahrzeug herausgeholt und gefesselt werden. Der 31- und der 33-jährige Mann wurden vorläufig festgenommen.

Bei der Durchsuchung stellten die Beamten fest, dass die beiden Diebe einem Polizeibeamten im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung die Autoschlüssel entrissen hatten, die dieser zuvor an seiner Uniform befestigt hatte. Vermutlich, um eine Nachfahrt der Beamten zu unterbinden.

Bei der Durchsuchung des 39-Jährigen fanden die Beamten in seiner Bauchtasche zudem ein Messer und mehrere Rasierklingen.

Er wurde nach der Festnahme in die Justizvollzugsanstalt überführt.

Durch die körperlichen Auseinandersetzungen verletzten sich zwei Polizeibeamte (22 und 23 Jahre alt) leicht, sie verblieben jedoch dienstfähig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell