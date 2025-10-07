Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alleinunfall auf dem Gallberger Weg

Hamm-Mitte (ots)

Eine 61-jährige Opel-Fahrerin verletzte sich am Montag, 6. Oktober, bei einem Alleinunfall leicht. Sie befuhr gegen 7.45 Uhr den Gallberger Weg in südliche Richtung, und wollte auf dem westlichen Fahrbahnrand parken. Dabei verwechselte sie das Gas- und Bremspedal, fuhr zunächst rückwärts in einen Zaun und wurde leicht verletzt. Anschließend fuhr sie vorwärts und streifte einen wartenden Pkw. Daraufhin fuhr sie erneut gegen einen Zaun.

Dabei verletzte sich die Frau leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. (bf)

