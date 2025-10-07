PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfall im Kreisverkehr

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein 42-jähriger Rollerfahrer zog sich am Montag, 6. Oktober, bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr an der Bülowstraße leichte Verletzungen zu.

Ein 20-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 8.15 Uhr den Kreisverkehr in östliche Fahrtrichtung, kommend aus der Bülowstraße. Im Kreisverkehr musste der Rollerfahrer stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden, und stürzte dabei. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 08:24

    POL-HAM: Alleinunfall auf dem Gallberger Weg

    Hamm-Mitte (ots) - Eine 61-jährige Opel-Fahrerin verletzte sich am Montag, 6. Oktober, bei einem Alleinunfall leicht. Sie befuhr gegen 7.45 Uhr den Gallberger Weg in südliche Richtung, und wollte auf dem westlichen Fahrbahnrand parken. Dabei verwechselte sie das Gas- und Bremspedal, fuhr zunächst rückwärts in einen Zaun und wurde leicht verletzt. Anschließend fuhr sie vorwärts und streifte einen wartenden Pkw. ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 08:23

    POL-HAM: 33-jähriger Autofahrer leicht verletzt

    Hamm-Heessen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Lilienthalstraße/Nordenstiftsweg zog sich ein 33-jähriger Skoda-Fahrer leichte Verletzungen zu. Ein 49-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 14.30 Uhr die Lilienthalstraße in nördliche Richtung, er beabsichtige, nach links in den Nordenstiftsweg einzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem aus östlicher Richtung kommenden Skoda-Fahrer. Ein ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 15:31

    POL-HAM: Einbruch in Kfz-Werkstatt

    Hamm-Mitte (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen am Montag, 6. Oktober gegen 4 Uhr in eine Kfz-Werkstatt an der Östingstraße ein. Um sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen, zerschlugen sie eine Fensterscheibe. Vor Ort brachen sie mehrere Schränke auf. Angaben über entwendetes Diebesgut kann derzeit noch nicht gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren