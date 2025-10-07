Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfall im Kreisverkehr

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein 42-jähriger Rollerfahrer zog sich am Montag, 6. Oktober, bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr an der Bülowstraße leichte Verletzungen zu.

Ein 20-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 8.15 Uhr den Kreisverkehr in östliche Fahrtrichtung, kommend aus der Bülowstraße. Im Kreisverkehr musste der Rollerfahrer stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden, und stürzte dabei. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus. (bf)

