Feuerwehr Drolshagen

FW Drolshagen: Drehleiter und Mehrzweckboot gesegnet und offiziell im Dienst

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Drolshagen (ots)

Bei regnerischem Wetter fand am vergangenen Samstag aus Sicht der Feuerwehr der Stadt Drolshagen ein freudiges Ereignis statt. Im Anschluss an die Heilige Messe anlässlich des anstehenden Florianstages wurden zwei neue Fahrzeuge auf dem Drolshagener Marktplatz gesegnet und offiziell in Dienst gestellt.

Pastor Stefan Wigger segnete die beiden nach Ratsbeschluss bereits im letzten Jahr beschafften Fahrzeuge.

Die neu beschaffte Drehleiter ist ein generalüberholtes, 18 Jahre altes Fahrzeug. Sie ermöglicht die Rettung von Personen aus oberen Stockwerken bei Bränden und medizinischen Notfällen und bietet den eingesetzten Kräften ein hohes Maß an Sicherheit. Die Drehleiter ersetzt ein über 30 Jahre altes Vorgängerfahrzeug.

Das beschaffte Mehrzweckboot ist das erste motorisierte Wasserrettungsmittel der Feuerwehr in Drolshagen. Bislang standen den ehrenamtlichen Kräften bei Rettungseinsätzen auf der Listertalsperre ein Paddelboot zur Verfügung. Die Möglichkeiten der rechtzeitigen Hilfeleistung haben sich durch diese Anschaffung nun deutlich erhöht.

Als symbolischen Akt der offiziellen Übergabe überreichte Bürgermeister Uli Berghof die Fahrzeugschlüssel an den Leiter der Feuerwehr Dirk Nebeling. Die Schulungen und Einweisungen sind seit dem letzten Jahr abgeschlossen. Beide Fahrzeuge sind vollumfänglich einsatzbereit.

Original-Content von: Feuerwehr Drolshagen, übermittelt durch news aktuell