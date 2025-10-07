Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vorbeifahrender Radfahrer entreißt Rucksack

Hamm-Mitte (ots)

Ein vorbeifahrender Radfahrer entriss am Montag, 6. Oktober, gegen 18.50 Uhr auf der Blumenstraße den Rucksack aus der Hand von einer 61-jährigen Fußgängerin.

Die Frau stand neben der Fahrertür ihres Autos, als sich der Radfahrer aus westlicher Richtung näherte. Beim Entreißen des Rucksacks stürzte der Täter. Er ließ sein Fahrrad liegen und entfernte sich zu Fuß in Richtung Friedhof. Die Frau konnte ihren Rucksack in unmittelbarer Nähe wiederfinden, jedoch fehlte ihre Geldbörse.

Der Mann war zirka 30 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß und hatte einen hellen Teint. Er trug eine dunkelblaue Jacke mit Kapuze und eine dunkle Hose. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell