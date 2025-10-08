Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebstahl aus Altkleidercontainer

Hamm-Heessen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachte wie zwei 37-jährige Männer aus Hamm am Montag, 6. Oktober, gegen 21.35 Uhr Säcke aus einem Altkleidercontainer am Piebrockskamp entwendeten und in ihr Auto luden.

Im Rahmen direkt eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei das Auto an der Ahlener Straße feststellen. Nach kurzer Zeit erschienen die zwei Tatverdächtigen aus einer Nebenstraße.

Die Beschuldigten legten die Kleidungssäcke nach Aufforderung der Beamten wieder zurück in den Altkleidercontainer. (bf)

