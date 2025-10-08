Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrfacher Ladendieb vorläufig festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Einem 38-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz konnten am Montag, 6. Oktober, mehrere Ladendiebstähle nachgewiesen werden. Eine Mitarbeiterin einer Drogerie an der Weststraße hatte beobachtet, wie der Mann gegen 13.45 Uhr vier Dosen Proteinpulver entwendete.

Als die Beamten eintrafen und den Tatverdächtigen durchsuchten, wurde weiteres Diebesgut gefunden. Dieses stammte aus einer Bäckerei am Westentor und einem Geschäft auf der Weststraße.

Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest und brachte ihn in Gewahrsam. (bf)

