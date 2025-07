Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 02.07.2025

Goslar (ots)

Seesen

Auffahrunfall auf der B 243 Am 01.07.2025 gegen 16:40 Uhr befährt ein 61jähriger PKW-Fahrer mit seinem PKW die B 243 aus Rtg. Bad Gandersheim in Rtg. Seesen und muss auf Höhe der Lichtzeichenanlage zur BAB 7 verkehrsbedingt halten. Dies erkennt ein 32jähriger PKW-Fahrer aus Salzgitter zu spät und fährt auf den wartenden PKW auf. Die Beifahrerin (57 Jahre) des 61jährigen wird hierbei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Dieser wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt.

Seesen

Am 01.07.2025 gegen 07:00 Uhr befährt eine 19jährige PKW-Fahrerin aus Seesen mit ihrem PKW die Gartenstraße aus Rtg. Frankfurter Straße in Richtung Bahnhof. Auf Höhe der Hausnummer 30 wird die Fahrzeugführerin derart durch die aufgehende Sonne geblendet, so dass sie nach rechts von der Fahrbahn abkommt und in zwei geparkte Fahrzeuge fährt. Bei dem Anstoß verletzt sich die Fahrzeugführerin leicht. Sie wurde mit dem RTW in das Krankenhaus Goslar verbracht. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Geschätzt ca. 13000,- Euro. Die Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell