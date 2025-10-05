Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressmeldung Landkreis Schwäbisch Hall: Großbrand in Crailsheim

Aalen (ots)

Crailsheim: Großbrand mit zwei leicht verletzten Personen

Am Samstagabend gegen 17:49 Uhr kam es in der Horaffenstraße zu einem Großbrand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein historischer Personenwaggon, welcher in einem Gebäude stand, in Brand. Zwei anwesende Personen versuchten den Brand zu löschen, was misslang. Die Flammen griffen auf das Gebäude, welches unter anderen von der Bahnbetriebswerk AG genutzt wird, über. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 750.000 Euro. Die beiden Personen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Freiwillige Feuerwehr Crailsheim war mit 11 Fahrzeugen und ca. 60 Einsatzkräften vor Ort, der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen und 6 Einsatzkräften. Diese wurden von der DRK Bereitschaft Gaildorf mit zwei Einsatzkräften unterstützt. Seitens der Polizei waren mehrere Streifenwagen im Einsatz. Aktuell befindet sich noch eine Brandwache der Feuerwehr vor Ort.

