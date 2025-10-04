Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Fellbach: Unfallflucht im Kappelbergtunnel

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer befuhr in der Freitagnacht gegen 23:30 Uhr den Kappelbergtunnel in Richtung Waiblingen. Kurz nach dem Tunnelportal wechselte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen und übersah nach derzeitigem Erkenntnisstand einen dort fahrenden 18-Jährigen eines weißen VW Golf. Um einen Zusammenstoß mit dem Verursacher zur verhindern, musste der Golf-Fahrer nach rechts ausweichen und fuhr hierbei gegen Bordstein. Am VW Golf entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro. Der unbekannte Pkw-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter der Tel.: 0711 5772-0.

