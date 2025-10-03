Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung für den Ostalbkreis vom 03.10.2025

Aalen (ots)

Rainau: Unfall mit zwei Pkw, eine Person leicht verletzt

Auf der L 1029 zwischen Weiler und Haisterhofen kam es am Donnerstagnachmittag gegen 17:31 Uhr zu einem Unfall zwischen einem VW und einem Hyundai. Die 57-jährige Hyundai-Fahrerin wollte nach links in eine Parkbucht abbiegen und übersah den entgegenkommenden 47-jährigen VW-Fahrer, sodass es zum Frontalzusammenstoß kam. Hierbei wurde die 57-jährige Dame leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 40.000 Euro.

