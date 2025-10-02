Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Radfahrer gestürzt, Fahrzeugdiebstahl

Aalen (ots)

Kernen-Rommelshausen: Einbruch in Baustellen-Container

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter gewaltsam in Container zweier Baustellen in der Hangweide ein. Daraus entwendeten sie mehrere hochwertige Baumaschinen und Werkzeuge. Zudem drangen die Unbekannten gewaltsam in zwei Bagger ein, beschädigten die Innenräume, entwendeten ein Tablet und mehrere an den Fahrzeugen montierte GPS-Antennen. Ferner wurde aus einem Bagger mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff abgesaugt. Sie flüchteten mit einer Beute von etwa 40.000 Euro. Der verursachte Sachschaden liegt bei etwa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 0711 57720.

Fellbach-Schmiden: In Gaststätte eingebrochen

Am Donnerstag, zwischen 02:00 Uhr und 07:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte in der Gotthilf-Bayh-Straße ein. Im Inneren wurden Geldspielautomaten geöffnet und das darin befindliche Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro entwendet. Zudem verursachten die Einbrecher einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Schmiden unter Tel. 0711 9519130.

Fellbach-Schmiden: Einbruch in Werkstatt

In der Zeit zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr und Donnerstag, 06:30 Uhr gelangten unbekannte Einbrecher unbefugt in Werkstatträumlichkeiten in der Philipp-Reis-Straße. Dort wurden mehrere Büroräumlichkeiten brachial aufgebrochen und durchwühlt. Insgesamt wurde Diebesgut im Wert von etwa 1.000 Euro gestohlen. Der durch die unbekannten Täter entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Schmiden unter Tel. 0711 9519130.

Winnenden-Höfen: Radfahrer gestürzt und schwer verletzt

Am Donnerstagmorgen stürzte ein 36-jähriger Mann mit seinem Fahrrad, als er im Seehaldenweg ein vorfahrtsberechtigtes Auto übersah und beim Ausweichmanöver zu Fall kam. Durch den Sturz wurde er schwer verletzt und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Leutenbach: Fahrzeugdiebstahl

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Mühlefeldstraße ein geparkter Mercedes GLE coupé im Wert von etwa 40.000 Euro gestohlen. Der Mercedes ist schwarz lackiert und hat das amtliche Kennzeichen WN-BH 387. Der Polizeiposten Schwaikheim bittet dazu um Zeugenhinweise unter Tel. 07195 969030.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell