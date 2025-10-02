PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Rabiater Ladendieb, Diebstahl von E-Sooter, Einbruchsversuch und Unfallflucht

Aalen (ots)

Aalen: Rabiater Ladendieb

Ein 25 Jahre alter Mann wurde am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in einem Laden in der Bahnhofstraße beim Diebstahl einer Schildmütze erwischt. Er stieß in der Folge einen ebenfalls 25-jährigen Mitarbeiter zur Seite und wollte flüchten. Er konnte von Angestellten jedoch daran gehindert und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Wie die Überprüfung ergab, war der Mann wegen einer anderen Tat zur Festnahme ausgeschrieben. Der Tatverdächtige mit rumänischer Staatsangehörigkeit wurde am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl gegen eine Meldeauflage außer Vollzug, sodass der Mann wieder freigelassen wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Bopfingen: E-Scooter entwendet

Am Mittwoch wurde zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr ein ungesicherter schwarzer E-Scooter in der Straße Ipftreff von Unbekannten entwendet. Bei dem E-Scooter handelt es sich um ein Model der Marke Segway-Ninebot, Modell F20D, mit dem Versicherungskennzeichen "010 YCH". Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Telefonnummer 07362 9602-0 entgegen.

Neresheim: Versuchter Einbruch

Unbekannte versuchten zwischen Montag, 22.09.2025 und Mittwoch, 01.10.2025 den Schließzylinder einer Notausgangstür an der Gebäuderückseite einer Lager- und Fabrikationshalle in der Straße Im Riegel zu öffnen, was jedoch misslang. Außerdem wurde der Knauf der Notausgangstür weggerissen. Es entstand ein Sachschaden von im niedrigen dreistelligen Bereich. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neresheim unter der Telefonnummer 07326 91900-1 zu melden.

Lauchheim: Unfallflucht

Am Montag zwischen 16:00 Uhr und 17:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Renault, der auf dem Parkplatz der Alemannenhalle in der Straße Im Roten Feld abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Westhausen unter der Nummer 07363 919040 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 09:42

    POL-AA: OStalbkreis: Unfall im Begegnungsverkehr

    Aalen (ots) - Neresheim: Unfall im Begegnungsverkehr Zwei Leichtverletzte und rund 25000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagvormittag auf der K3297 ereignete. Eine 18-Jährige war gegen 7.15 Uhr mit ihrem Kia zwischen Hohenlohe und Elchingen unterwegs, als sie zuweit nach rechts Richtung Bankett geriet. Sie lenkte gegen, verlor hierbei jedoch die Kontrolle über ihr Auto und geriet auf die ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 08:36

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Brand einer Gartenhütte

    Aalen (ots) - Mainhardt: Unfallflucht Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 19 Uhr und 20 Uhr einen im Steinbühl geparkten Mercedes und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Dabei hinterließ er an dem Mercedes Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Polizeiposten Mainhardt nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 08:27

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Widestand und anderes

    Aalen (ots) - Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel Beim Fahrstreifenwechsel übersah am Mittwoch gegen 20 Uhr ein 49-jähriger LKW-Fahrer auf der B19, zwischen Burgstallkreisel und Industriegebiet West, einen von hinten heranfahrenden Suzuki einer 52-Jährigen. Es kam zur Kollision, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro entstand. Aalen-Waldhausen: Vorfahrt missachtet Als am Mittwoch ein 55-jähriger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren