Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Rabiater Ladendieb, Diebstahl von E-Sooter, Einbruchsversuch und Unfallflucht

Aalen (ots)

Aalen: Rabiater Ladendieb

Ein 25 Jahre alter Mann wurde am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in einem Laden in der Bahnhofstraße beim Diebstahl einer Schildmütze erwischt. Er stieß in der Folge einen ebenfalls 25-jährigen Mitarbeiter zur Seite und wollte flüchten. Er konnte von Angestellten jedoch daran gehindert und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Wie die Überprüfung ergab, war der Mann wegen einer anderen Tat zur Festnahme ausgeschrieben. Der Tatverdächtige mit rumänischer Staatsangehörigkeit wurde am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl gegen eine Meldeauflage außer Vollzug, sodass der Mann wieder freigelassen wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Bopfingen: E-Scooter entwendet

Am Mittwoch wurde zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr ein ungesicherter schwarzer E-Scooter in der Straße Ipftreff von Unbekannten entwendet. Bei dem E-Scooter handelt es sich um ein Model der Marke Segway-Ninebot, Modell F20D, mit dem Versicherungskennzeichen "010 YCH". Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Telefonnummer 07362 9602-0 entgegen.

Neresheim: Versuchter Einbruch

Unbekannte versuchten zwischen Montag, 22.09.2025 und Mittwoch, 01.10.2025 den Schließzylinder einer Notausgangstür an der Gebäuderückseite einer Lager- und Fabrikationshalle in der Straße Im Riegel zu öffnen, was jedoch misslang. Außerdem wurde der Knauf der Notausgangstür weggerissen. Es entstand ein Sachschaden von im niedrigen dreistelligen Bereich. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neresheim unter der Telefonnummer 07326 91900-1 zu melden.

Lauchheim: Unfallflucht

Am Montag zwischen 16:00 Uhr und 17:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Renault, der auf dem Parkplatz der Alemannenhalle in der Straße Im Roten Feld abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Westhausen unter der Nummer 07363 919040 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell